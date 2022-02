Artur Soares Dias é o árbitro do clássico entre Sporting e FC Porto, jogo relativo à primeira mão da meia-final da Taça de Portugal que está marcado para a próxima quarta-feira, para o Estádio de Alvalade.

Será o segundo clássico do árbitro internacional de 42 anos esta época, depois de já ter arbitrado o dérbi entre Benfica e Sporting, no Estádio da Luz, relativo à 13.ª jornada da Liga, que terminou com uma vitória dos leões de Ruben Amorim por 3-1.

Sporting e FC Porto defrontam-se na próxima quarta-feira, num jogo que está marcado para as 20h45. A segunda mão, no Estádio do Dragão, realiza-se, depois, a 20 de abril.

Para a outra meia-final, entre o Tondela e Mafra, marcada para quinta-feira (20h15), foi eleito Vítor Ferreira da Associação de Futebol de Braga.

As nomeações para as meias-finais da Taça de Portugal (1.ª mão)

Sporting-FC Porto (quarta-feira, 20H45)

Árbitro: Artur Soares Dias

Assistentes: Rui Licínio e Paulo Soares

4.º árbitro: Tiago Martins

VAR: Hugo Miguel

AVAR 1: André Narciso

AVAR 2: Ricardo Santos



Tondela-Mafra (quinta-feira, 20H15)

Árbitro: Vítor Ferreira

Assistentes: Nélson Cunha e Inácio Pereira

4.º árbitro: João Gonçalves

VAR: Rui Costa

AVAR 1: Rui Oliveira

AVAR 2: João Bessa