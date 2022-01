O Clássico entre Sporting e FC Porto, da primeira mão das meias-finais da Taça de Portugal vai jogar-se às 20h45, no dia 2 de março, informou a Federação Portuguesa de Futebol.



No dia seguinte, o Tondela recebe o Mafra no João Cardoso. O pontapé de saída está marcado para as 20h15.

Sublinhe-se que poderá assistir ao Clássico em direto TVI.



Os horários da primeira mão das meias-finais:

2 de março: quarta-feira

20h45: Sporting-FC Porto (TVI)

3 de março:

20h15: Tondela-Mafra (SPORT TV)