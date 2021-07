O diretor de comunicação do FC Porto, Francisco J. Marques, foi punido pelo Conselho de Disciplina (CD) da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) com 73 dias de suspensão, além de uma multa de 5.920 euros.



Por sua vez, a SAD azul e branca foi punida com uma multa de 8.570 euros.



Segundo o mapa de castigos divulgados esta quarta-feira, em causa estão «declarações proferidas na comunicação social, sob o enfoque das ofensas à honra ou consideração, nomeadamente de agentes de arbitragem proferidas (...) em entrevista ao Porto Canal». Lembre-se que Francisco J. Marques criticou a arbitragem do jogo entre Sp. Braga e Benfica.