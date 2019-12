O Conselho de Disciplina despenalizou esta segunda-feira o sportinguista Bolasie do jogo de suspensão que lhe tinha sido aplicado pelos castigos automáticos, pelo que o avançado volta a ser opção para Silas e pode defrontar o FC Porto no clássico de domingo, dia 5 de janeiro.

Recorde-se que Bolasie foi expulso no jogo da Taça da Liga, frente ao Portimense, por uma alegada falta sob Wyllian, ainda na primeira parte do jogo.

O Sporting recorreu e o Conselho de Disciplina deu-lhe razão, tendo revogado a implicação disciplinar do segundo amarelo mostrado ao avançado.

Vale a pena dizer que esta decisão foi tomada não só em tempo útil, mas também em tempo recorde. Isto porque o jogo foi a 21 de dezembro e o mapa de castigos saiu a 26 de dezembro.

O Sporting recorreu no dia a seguir, a 27 de dezembro, entretanto meteu-se o fim de semana e esta segunda-feira, dia 30, ao fim da manhã foi tomada a decisão.

Para que isto fosse possível, o Conselho de Disciplina teve de trabalhar durante o fim de semana, tendo aproveitado o sábado para ouvir a equipa de arbitragem, num passo essencial para a decisão.

Segundo o Maisfutebol soube, o árbitro João Pinheiro foi interrogado com duas perguntas. Em primeiro lugar foi questionado sobre se tinha avaliado no relvado o lance em toda a sua extensão. João Pinheiro respondeu que não. Depois disso foi questionado sobre como avalia agora a jogada em termos das leis do jogo.

João Pinheiro corrigiu então a decisão tomada inicialmente, tendo enquadrado a atitude de Bolasie como «comportamento negligente». O árbitro acrescentou que no decorrer do jogo foi engando e que o jogador do Portimonense teve uma total falta de fair-play.

Perante isto, o Conselho Disciplina decidiu pela despenalização de Bolasie, numa decisão no fim de um processo que percorreu todos os trâmites em apenas quatro dias, dois deles úteis.