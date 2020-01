Silas convocou 18 jogadores para o dérbi frente ao Benfica.



O técnico do Sporting deixou de fora Jesé Rodríguez, Rosier, estes dois por opção, Renan e Vietto, ambos por lesão. Por sua vez, Coates está castigado e não entra nos eleitos do treinador leonino.



Jovane Cabral, Fernando e Miguel Luís também não estão incluídos na lista.



O dérbi da cidade de Lisboa está agendado para as 21h15, desta sexta-feira, em Alvalade.





Lista de convocados:



Guarda-redes: Luís Maximiano e Diogo Sousa;



Defesas: Ilori, Ristovski, Mathieu, Neto, Borja;



Médios: Bruno Fernandes, Doumbia, Battaglia, Wendel, Eduardo e Acuña;



Avançados: Camacho, Luiz Phellype, Bolasie, Pedro Mendes e Plata.

