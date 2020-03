Devido à pandemia do novo coronavírus, o Sporting informou, através do site oficial, que decidiu adiar o II Fado Solidário da Fundação do clube



Inicialmente estava previsto que o evento se realizasse dia 28 de abril. Porém, «na sequência das recomendações da DGS e da declaração do Estado de Emergência», o II Fado Solidário irá ser agendado para outra data assim que se retomar a «normalidade da rotina» referem os leões.



Para ser reembolsado, quem adquiriu bilhete pode apresentá-lo no local de compra ou enviá-lo por carta para o clube.