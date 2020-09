O Gil Vicente informou que 12 elementos da equipa profissional estão recuperados da Covid-19.



O clube de Barcelos contabiliza 15 elementos do plantel infetados com o novo coronavírus. Depois de Rui Almeida e do treinador de guarda-redes terem recuperado, foi a vez de outros 12 elementos testarem negativo. Falta ainda um elemento ser testado «para verificar o processo de cura».



No total o Gil tinha 18 infectados, contabilizando com três funcionários que não trabalham diretamente com a equipa profissional. Porém, não foram contabilizados pela formação barcelense nesta informação divulgada nas suas redes sociais.



De resto, a receção ao Portimonense «não está em risco».



O comunicado do Gil:





Após a realização dos testes aos 12 elementos positivos realizados esta manhã, o Gil Vicente FC informa que todos estão totalmente recuperados da Covid-19.

Falta apenas um elemento realizar um novo teste para verificar o processo de cura.