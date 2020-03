A Ministra da Saúde, Marta Temido, recomendou esta segunda-feira à noite que os eventos com mais de cinco mil pessoas em espaço aberto sejam cancelados ou adiados, após uma reunião na sede da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, em Lisboa.



A medida do Governo surge no seguimento do plano de combate à propagação do coronavírus no país. Esta segunda-feira, lembre-se, subiu para 39 o número de pessoas infetadas pelo Covid-19.



Além disso, a Ministra da Saúde recomendou também a suspensão de iniciativas que juntem mais de mil cidadãos em recintos fechados, assim como os que tenham mais de 150 pessoas nos concelhos de Felgueiras e Lousada, os mais afetados pelo surto.



Tendo em conta as recomendações feitas pelo Governo, os jogos da Liga poderão ser adiados. Para já, o organismo presidido por Pedro Proença ainda não se pronunciou sobre a matéria.