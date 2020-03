O Comité Olímpico Nacional de Itália (CONI) decretou a suspensão de todas as atividades desportivas no país até 3 de abril.

Em comunicado, o organismo informa que a decisão foi tomada no seguimento de uma reunião na qual foi consensual a urgência em tomar medidas num momento «sem precedentes históricos no país e no mundo do desporto».

No mesmo comunicado, o Comité Olímpico Nacional de Itália solicita ainda ao Governo que inclua o desporto profissional e amador no já anunciado plano de auxílio económico para compensar os constrangimentos causados pelo Covid-19.

A decisão tomada pelo CONI, que terá de ser validada pelo Governo e pelas regiões constitucionalmente autónomas, não abrange competições internacionais organizadas fora da jurisdição deste organismo.

Recorde-se que Itália é o país europeu mais afetado pelo surto do novo coronavírus, tendo já decretado quarentena em regiões do norte de Itália que abrangem 16 milhões de pessoas de forma a conter a disseminação da epidemia.

