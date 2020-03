A ministra da Saúde, Marta Temido, confirmou esta sexta-feira a existência de quatro novos casos de infeção com o novo coronavírus (covid-19) em Portugal, três deles no Norte do País e um em Lisboa.

Sobe, assim, para um total de 13 os casos confirmados publicamente no país.

A Norte, os três casos estão a ser acompanhados no centro hospitalar de São João, no Porto. O outro, no centro hospitalar de Lisboa Central.

Em declarações aos jornalistas, após uma reunião de ministros da Saúde da União Europeia, em Bruxelas, Marta Temido respondeu afirmativamente quanto ao facto de serem casos com ligações a outros confirmados, como pode ler no sítio da TVI24.