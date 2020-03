O antigo internacional dinamarquês Thomas Kahlenberg contraiu coronavírus numa recente viagem a Amesterdão e está agora em quarentena, tal como 17 pessoas do Brondby.

As medidas preventivas do clube nórdico surgiram após Kahlenberg ter assistido, na bancada do estádio do Brondby, ao jogo entre o Brondby e o o Lyngby, da 23.ª jornada da primeira liga da Dinamarca, no último domingo.

Em comunicado oficial, dando conta dessas informações, o Brondby refere que 13 pessoas da organização foram colocadas em quarentena, incluindo o CEO do clube, Ole Palma, bem como quatro pessoas da secção desportiva: o defesa Joel Kabongo, o adjunto Martin Retov, o analista Jimmy Brinksby e o psicólogo desportivo Christian Engell.

O clube informa também que, «em colaboração» com Kahlenberg, a Agência Dinamarquesa de Segurança do Paciente «está a investigar pessoas específicas com as quais ele [Kahlenberg] esteve em contacto direto» para que fiquem em quarentena, como prevenção à propagação do covid-19. Além disso, os adeptos que deram um abraço, aperto de mão ou estiveram mais de 15 minutos a dois metros de Kahlenberg devem contactar o clube, refere o Brondby.