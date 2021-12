O Belenenses anunciou esta quinta-feira que, do vasto grupo de infetados com covid-19 (79 pessoas, entre jogadores, técnicos e familiares), estão recuperados clinicamente dez jogadores, dois treinadores, um médico e um elemento do staff, mas a SAD avisa que o processo ainda «vai demorar mais de um mês».

«Embora a Belenenses SAD ainda esteja em pleno surto de Covid-19, trata-se de um primeiro passo de um processo que, na melhor das hipóteses, levará mais de um mês a ser completamente ultrapassado nas suas várias dimensões», explica a SAD em comunicado divulgado esta quinta-feira.

O Belenenses destaca a recuperação dos dois técnicos que vai permitir acelerar a recuperação de todo o grupo. «O passar do tempo e o regresso progressivo a treinos mais intensivos - que agora não podem ser ministrados - são a chave para o regresso à normalidade competitiva. Dos três treinadores infetados, dois também estão curados e podem, assim, retomar o contacto direto e pessoal com os jogadores, orientar a equipa no dia-a-dia».

Apesar das boas notícias, a SAD continua preocupada com as possíveis consequências da nova variante do novo coronavírus. «A incerteza que se mantém quanto à gravidade das possíveis consequências na saúde dos envolvidos, atletas e não atletas, levou o departamento médico a uma vigilância ainda mais apertada do que seria expectável; vigilância que se manterá até ao momento em que a Direção Geral de Saúde der oficialmente como resolvido e terminado o surto de Covid-19».

O Belenenses dá ainda conta que um dos familiares infetados teve de recorrer a uma urgência hospitalar. «A Belenenses SAD está, obviamente, atenta e a prestar todo o apoio necessário. A preparação do jogo com a Estoril-Praia SAD está, portanto, em marcha, pese embora as diversas limitações referidas que condicionam quer a Belenenses SAD, quer o referido encontro para a Liga Portugal». A fechar o comunicado, informa ainda que esta sexta-feira vai realizar uma nova ronda de testes.