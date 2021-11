O Belenenses está a contas com um surto de covid-19 no plantel principal e por isso o jogo deste sábado com o Benfica está em risco.

A equipa de Filipe Cândido tem, para já, dez casos de infetados, sendo que continuam a aparecer mais resultados positivos, pelo que é possível que este número ainda venha a aumentar.

Nesse sentido, o jogo com o Benfica, agendado para este sábado, está em risco, tudo dependendo agora do delegado de saúde: se este considerar que há risco de contágio e decidir pelo isolamento do plantel principal, Benfica e Liga de Clubes são obrigados a aceitar o adiamento do jogo.

Se o delegado de saúde não decidir pelo isolamento de toda a equipa, então nesse caso a Liga considera que há condições para o jogo se realizar, só aceitando o adiamento se os dois clubes se colocaram de acordo nesse sentido.