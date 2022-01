O Estoril está a ponderar avançar com um pedido de adiamento do jogo com o FC Porto, que estava previsto para o próximo sábado, depois de uma nova bateria de testes ter confirmado um número crescente de casos positivos de covid-19 no plantel.

Numa primeira fase, com apenas onze casos confirmados, o clube tinha decidido recompor o plantel com elementos da equipa de sub-23 para poder ir a jogo no próximo sábado, mas esse quadro já está ultrapassado, uma vez que o surto também se estendeu à equipa de sub-23 e a estrutura está agora a ponderar avançar com outras medidas, entre as quais o adiamento do jogo relativo à 17.ª jornada da Liga.

Esta terça-feira, depois de mais uma bateria de testes, o clube registou cerca de três dezenas de casos positivos confirmados, não apenas no plantel, mas em toda a estrutura, incluindo staff e equipa de sub-23. O Maisfutebol sabe que, ente os oito jogadores inscritos nos sub-23, apenas quatro estão disponíveis nesta altura.

Os resultados dos último testes fizeram soar os alarmes no Estádio António Coimbra da Mota, mas o clube adiou uma decisão final para esta terça-feira, depois do plantel passar por uma nova bateria de testes. Só depois de conhecer os resultados destes últimos testes, por volta do meio-dia desta terça-feira, é que a estrutura vai tomar uma decisão.

O Maisfutebol apurou que, nesta altura, o clube conta ainda com 14 jogadores disponíveis do plantel principal e outros quatro dos sub-23, e, neste quadro, o Estoril irá a jogo, mas a estrutura teme que o surto possa provocar novas baixas esta terça-feira e, nesse caso, vai ponderar a possibilidade de adiar o jogo de sábado com o FC Porto.