O Sporting voltou, esta segunda-feira, aos treinos em Alcochete.



Os leões retomaram os trabalhos no relvado ainda que com restrições. De acordo com o clube verde e branco, os jogadores chegaram à academia já equipados, treinaram em campos diferentes e mantiveram-se a dez metros de distância uns dos outros.



Sob a orientação do preparador físico Gonçalo Álvaro e do responsável pela Unidade de Performance, Francisco Tavares, os futebolistas correram com e sem bola em campos distintos. De resto, todos os trabalhos foram supervisionados pelo diretor clínico dos leões, Nuno Loureiro.



Concluído o treino no relvado, o plantel seguiu diretamente para casa.



Além dos jogadores da primeira equipa, Eduardo Quaresma, Nuno Mendes, Joelson Fernandes, Matheus Nunes, Tiago Tomás e Gonçalo Inácio também estiveram em Alcochete.



O Sporting tornou-se assim a segunda equipa profissional a retomar os treinos depois do Nacional, líder da II Liga.