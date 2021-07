O Conselho de Ministros, reunido esta quinta-feira, anunciou que vai tomar uma decisão final sobre a possível abertura dos estádios aos adeptos no próximo dia 27, depois da reunião do Infarmed que está marcada para esse dia.

A Direção Geral de Saúde já tem um parecer sobre o regresso dos adeptos ao estádio, mas está ainda a estudar a melhor forma de o aplicar. «A DGS tem estado a trabalhar sobre um parecer sobre as características e a forma de organizar essa presença. Esse parecer já existe, precisa de ser trabalhado porque tem dimensões de organização que são importantes», começou por explicar a ministra de Estado e da Presidência, Mariana Vieira da Silva, esta quinta-feira, em conferência de imprensa.

A decisão será tomada com base no referido parecer e depois de uma avaliação do estado epidemiológico no final da próxima semana. «O Governo decidirá em função da avaliação epidemiológica na reunião do próximo dia 27. O trabalho técnico já decorreu da parte da DGS, há trabalho de organização a fazer, depois há uma decisão que será sempre posterior à reunião do Infarmed que se reúne no próximo dia 27», acrescentou Mariana Vieira da Silva.