O Santa Clara emitiu este sábado um comunicado a responder ao Moreirense, que recusou adiar o jogo da segunda jornada da I Liga marcado para o próximo domingo.

O pedido de adiamento por parte dos açorianos surgiu com base nos nove casos positivos de covid-19 em jogadores, numa altura em que o calendário também está intenso para a equipa de Daniel Ramos, que esta quinta-feira jogou na Eslovénia ante o Olimpija Ljubljana, vencendo por 1-0 com apenas 14 jogadores disponíveis.

O clube açoriano diz que esta recusa do Moreirense foi feita «levianamente» e que esta é uma «decisão avessa aos valores da verdade desportiva, mas, acima de tudo, de completo desprezo sobre um dos bens mais preciosos: saúde pública.»

Os minhotos lembraram ainda a derrota sofrida no terreno do Rio Ave (2-0), a 31 de outubro de 2020, à sexta jornada da Liga 2020/2021, quando competiram «apenas com um guarda-redes e cinco atletas no banco, sem pontas de lança ou equipa técnica», devido a idêntico surto de covid-19, que suspendeu as atividades do clube.

Na resposta, o Santa Clara diz que nesse encontro «o Moreirense tinha 16 atletas disponíveis para ir a jogo, sem necessidade de gestão de esforço físico, visto que a equipa só participou no campeonato e Taça de Portugal. Ora, à data de hoje, e num período bastante mais curto, o CD Santa Clara soma seis jogos, aos quais soma um natural desgaste provocado pelas dezenas de horas de viagens.»

«Atente-se, assim, ao atarantado e falacioso argumento apresentado: o Moreirense tinha, na época passada, 16 atletas para uma competição. O CD Santa Clara tem 14 atletas para três, uma destas representando o país na Europa do futebol (Conference League), algo que, infelizmente, não recolhe qualquer tipo de atenção por parte dos dirigentes do Moreirense», diz ainda a nota dos açorianos.

Comunicado do Santa Clara na íntegra:

«Vem a Santa Clara Açores, Futebol S.A.D pelo presente informar o seguinte:

-Após vários contactos e sensibilizações de variadas entidades, o Moreirense Futebol Clube dirimiu, levianamente, a proposta de adiamento da partida da 2ª jornada da LIGA BWIN, agendada para o próximo domingo, uma decisão avessa aos valores da verdade desportiva, mas, acima de tudo, de completo desprezo sobre um dos bens mais preciosos: saúde pública.

-O Moreirense alega que, na temporada passada, passando por situação semelhante, à passagem da sexta jornada da Liga NOS, também foi a jogo. A verdade é que a memória curta é, infelizmente, uma particularidade no futebol português, tendo os responsáveis do Moreirense obliterado, deliberada e convenientemente, o adiamento do jogo da sétima jornada da Liga NOS (20-21), quando a equipa se encontrava com um surto de covid.

-Outrossim, também foi esquecido que, à data, na sexta jornada da prova, o Moreirense tinha 16 atletas disponíveis para ir a jogo, sem necessidade de gestão de esforço físico, visto que a equipa só participou no campeonato e Taça de Portugal. Ora, à data de hoje, e num período bastante mais curto, o CD Santa Clara soma seis jogos, aos quais soma um natural desgaste provocado pelas dezenas de horas de viagens.

-Atente-se, assim, ao atarantado e falacioso argumento apresentado: o Moreirense tinha, na época passada, 16 atletas para uma competição. O CD Santa Clara tem 14 atletas para três, uma destas representando o país na Europa do futebol (Conference League), algo que, infelizmente, não recolhe qualquer tipo de atenção por parte dos dirigentes do Moreirense.

-Esta decisão não só viola os valores primevos do campeonato português, que não raras vezes nos orgulhamos de propalar, como também atropela os valores da saúde e da segurança, em detrimento da ânsia desmedida da obtenção de resultados desportivos, de forma negligente e sôfrega.

-Felizmente, o CD Santa Clara tem o discernimento necessário para não confundir as pessoas, com as instituições. Ao contrário da lógica beligerante, predicado de outros, respeitamos e respeitaremos sempre o Moreirense FC, fazendo votos de que a temporada que agora decorre seja profícua em realizações e vitórias.

-Aproveitamos ainda para fazer votos de uma rápida recuperação a todos os atletas, dirigentes e staff infetados com COVID19, manifestando ainda a nossa confiança nos 14 bravos açorianos disponíveis para ir a jogo.»