O Sporting está nesta altura à espera dos resultados dos testes à covid-19 que todo o plantel realizou ontem, terça-feira, para depois decidir o que fazer para preservar da melhor forma o grupo de trabalho.

Ou seja, a formação leonina tem nesta altura sete casos positivos no plantel, mais um no staff, pelo que o jogo do próximo sábado com o Gil Vicente está em sérios riscos. Para evitar correr mais riscos, os responsáveis querem isolar o grupo de trabalho, de forma a estancar as infeções por covid-19 e poder ter um conjunto competitivo para a primeira jornada.

Nesse sentido, há duas possibilidades em cima da mesa. A primeira é o plantel viajar todo para o Algarve, onde ficaria em estágio até sábado. A segunda possibilidade passa por esse isolamento se fazer na Academia de Alcochete.

A decisão vai depender dos resultados dos testes de covid-19 realizados ontem, os quais devem chegar a Alvalade nas próximas horas, sendo que os responsáveis têm a certeza que um adiamento do jogo com o Gil Vicente iria ser um problema sério, por falta de datas para reagendar o encontro.