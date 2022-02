A FIGURA: Ricardo Horta

A equipa precisou, o capitão respondeu presente. Com um bis na partida Ricardo Horta resgatou um Sp. Braga que parecia não ter ânimo para dar a volta aos acontecimentos. Com uma autêntica bomba, de livre, Ricardo Horta fez ressurgir a pedreira a partir das catacumbas, impulsionando a perseguição à cambalhota no marcador. Assinou ele mesmo a reviravolta no marcador com um golo em cima do minuto noventa. Chega ao 16.º golo esta época.

O MOMENTO: golo de Ricardo Horta(67’)

Uma bomba do capitão do bracarense, a resgatar a equipa de Carlos Carvalhal da perda dos três pontos. Livre direto quase sem preparação. Horta não precisou de muito espaços para aplicar um violento remate que saiu diretamente ao ângulo superior esquerdo da baliza de André Ferreira, apenas travado pelas redes. Livre de raiva do atacante, a guiar os guerreiros para o triunfo

OUTROS DESTAQUES

Maracás

Forte fisicamente e quase semrpe bem posicionado, o defesa central não deu margem a Vitinha e foi sinónimo de valor acrescentado no setor mais recuado pacense. Fez vários cortes providenciais a evitar lances potencialmente perigosos para a sua baliza.

Vitinha

Mais um jogo de luta, com várias disputas de bola corpo a corpo. Parecia nada lhe sair bem e fez várias faltas ofensivas. Arrancou para o triunfo ao minuto noventa, aos construir o lance do segundo golo de Horta.

Luiz Carlos

Os 36 anos não impedem o médio brasileiro de continuar a emprestar intensidade ao jogo. Num embate jogado a um ritmo pouco intenso, a sua presença foi ainda mais notada, levando a melhor em praticamente todos os duelos.

Castro

Com a sua entrada o Sp. Braga ganhou clarividência no meio campo, com mais capacidade para definir melhor os lances. Manteve equilíbrios e deu mais ao jogo bracarense na tomada de decisão.