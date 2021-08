Um bis de Daniel dos Anjos e um golo de João Pedro deram a primeira vitória de sempre do Tondela em jornadas inaugurais na Primeira Liga. Esta foi a primeira vez que os beirões entraram a vencer no campeonato máximo do futebol português.

O público regressou às bancadas do Estádio do João Cardoso e, nos primeiros minutos de jogo, pareceu criar um nervoso miudinho junto dos jogadores, que pareciam não conseguir desinibir-se.

Quem aproveitou a sua presença da melhor maneira foi a equipa beirã, que se deixou empurrar pelos incentivos dos seus adeptos e começou a crescer no encontro.

Os pupilos de Pako Ayestarán precisaram de apenas seis minutos para dizer «presente». Com uma grande visão de jogo, Tiago Dantas encontrou Salvador Agra com um passe a rasgar, mas o extremo acabou por atirar ao lado do poste direito da baliza do Santa Clara.

Pouco depois foi a vez de Agra tentar assistir Jhon Murillo, mas o venezuelano não conseguiu receber bem e perdeu uma boa oportunidade para inaugurar o marcador.

Como não há duas sem três e à terceira costuma ser de vez, o Tondela precisou de mais uma oportunidade para se adiantar no marcador. Rafael Barbosa descobriu Daniel dos Anjos à entrada da área, que, muito tranquilamente, tirou um defesa do caminho e depois bateu Marco Rocha.

O avançado que chegou por empréstimo do Benfica a mostrar que sabe fazer o que tão bem Mário González fez na temporada passada: golos.

Sem grandes chances de golo, o Santa Clara tentava tirar partido das bolas paradas para repor a igualdade no marcador e relançar o jogo ainda antes do intervalo. Mas o que é certo é que era o Tondela quem conseguia chegar melhor à baliza adversária.

Novamente, Salvador Agra encontrou Jhon Murillo sozinho na ala direita, e, desta vez, o venezuelano só não fez o golo porque a barra da baliza dos açorianos impediu. O Tondela muito perto de fazer o segundo golo e sair a vencer por 2-0 para o intervalo.

Ainda antes do apito para o final da primeira metade, Rui Costa testou a atenção de Pedro Trigueira com um remate de fora da área. Valeu a atenção do guarda-redes beirão para travar o remate que poderia dar a igualdade no jogo.

O intervalo parecia ter feito bem aos jogadores do Santa Clara, que entraram mais pressionantes e, ainda mais, determinados a mudar as contas do jogo. No entanto, os beirões conseguiram acalmar o ritmo de jogo e conseguiram encontrar novamente o caminho para o golo.

Jhon Murillo com uma bela arranca pelo flanco direito, assistiu Daniel dos Anjos que bisou no encontro e colocou a equipa beirã a vencer por 2-0.

Os açorianos tentaram responder à desvantagem, mas esbarraram sempre nas mãos de Pedro Trigueira. O guarda-redes auriverde mostrou-se sempre muito atento e não deixou que o Santa Clara reentrasse nas contas do jogo.

A meio do segundo tempo, o Tondela começou a quebrar o ritmo, muito por culpa do seu meio campo, que parecia desgastado.

João Pedro esteve perto de fazer um golo monumental, sério candidato a golo do ano. Depois de uma recuperação de bola, o capitão do Tondela rematou do meio campo e quase surpreendeu Marco Rocha.

No lance seguinte, Bebeto arrancou e só parou quando foi travado dentro da área por um defesa do Santa Clara. O árbitro assinalou penálti e João Pedro, chamado à responsabilidade, não vacilou e marcou o terceiro dos auriverdes.

A vencer por 3-0, Pako Ayestarán mexeu na equipa e deu frescura física para os minutos finais da partida. Os auriverdes acabaram por gerir o resto do encontro a seu bom gosto, sem grandes percalços, e acabou por conseguir manter a baliza imaculada.