Figura: Daniel Figueira

O guarda-redes estorilista foi um dos destaques do jogo, e um dos grandes responsáveis pelo ponto conquistado pela equipa da Linha. Face ao pendor ofensivo do Marítimo, Daniel Figueira conseguiu fazer frente às tentativas dos verde-rubros, somando um punhado de boas defesas, três delas que evitaram lances de golo.

Momento: minuto 64, ao poste!

Apesar do nulo, o Marítimo dispôs de um punhado de boas oportunidades para marcar, sendo que aos 64 minutos surgiu uma das melhores ocasiões, por Ali Alipour. Stefano Beltrame cruzou tenso a partir da direita, encontrando o avançado iraniano, que rematou em cheio para o poste.

Outros destaques:

Cláudio Winck

Mais um bom jogo do lateral brasileiro, que está a cumprir a sua melhor temporada ao serviço do Marítimo. Seguro a defender e batalhador no ataque, Cláudio Winck tem sido uma das unidades preponderantes, e ainda esteve quase a juntar mais um golo ao somatório nesta época.

Rafik Guitane

O médio franco-argelino foi um dos impulsionadores do jogo ofensivo maritimista, voltando a mostrar qualidades para mexer com as transições para o ataque. Passes bem medidos, alguns dribles e um ou outro cruzamento com perigo. Continua a mostrar o crescimento que tem tido sob o comando de Vasco Seabra.

Bernardo Vital

O defesa do Estoril não se safou de alguns sustos, sobretudo quando foi ultrapassado em velocidade por Alipour num par de ocasiões. No entanto, sem acusar a pressão, o jogador foi um dos elementos mais regulares do setor defensivo estorilista, ajudando a dar alguma coesão à linha mais recuada e chegando a livrar Daniel Figueira de alguns perigos.