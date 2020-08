Daniel Fuzato, guarda-redes brasileiro de 23 anos que pertence aos quadros da AS Roma, revelou que vai representar o Gil Vicente na temporada 2020/21, por empréstimo do clube italiano.



Formado no Palmeiras, Fuzato chegou à Roma na temporada 2018/19. Fez apenas um jogo desde então, sendo utilizado por Paulo Fonseca na visita à Juventus, a 1 de agosto. Semanas antes, tinha renovado contrato até 2023.



Com historial nas seleções jovens do Brasil, o guarda-redes foi chamado por Tite para dois jogos particulares da seleção «canarinha» em novembro de 2019, embora não tenha sido utilizado. Agora, espera ter espaço para crescer na Liga portuguesa.



«O objetivo é que eu possa continuar evoluindo e crescendo como pessoa e profissional. Quero também disputar mais jogos para adquirir mais experiência», explicou Daniel Fuzato ao jGloboesporte.