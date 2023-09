O treinador do Arouca, Daniel Ramos, garantiu esta quinta-feira que os quatro jogos seguidos sem vitórias para a I Liga não abalam o espírito dos jogadores para a visita a Famalicão, no duelo que abre a 6.ª jornada do campeonato.

Na jornada anterior, o Arouca sofreu a primeira derrota na prova, com um golo sofrido na compensação, ante o Casa Pia (0-1) e Daniel Ramos vê o duelo com os famalicenses como uma oportunidade de viragem.

«Nós também estávamos há muito tempo sem perder, antes do golo nos descontos. É algo que não interfere no nosso pensamento, que é irmos procurando fazer o nosso trajeto e somar pontos. Não pensamos nesse prisma, mas sim que temos de aproveitar o próximo jogo para voltar a somar pontos e pretendemos regressar às vitórias», reiterou o técnico, na conferência de imprensa de antevisão da partida, deixando notas positivas sobre o adversário.

«O Famalicão é uma equipa competitiva, que ainda não sofreu nenhum golo de bola corrida neste campeonato e tem a melhor defesa [ndr: três golos sofridos]. Estamos a contar com um jogo difícil, contra uma equipa competente, bem orientada, e penso que vamos com um plano de jogo ajustado», explicou, na projeção do encontro ante o clube que orientou de 2013 a 2016 e que conduziu do Campeonato de Portugal para a II Liga.

O Arouca parte para a jornada no 11.º lugar, com seis pontos, mas Daniel Ramos crê que a classificação e a pontuação não ilustram o rendimento da equipa até ao momento. «Nós, em condições um pouco mais normais, poderíamos ter nove pontos. Nas últimas duas jornadas, perdemos três pontos a acabar [ndr: Casa Pia e FC Porto] e estaríamos muito bem posicionados. Daí, a tabela ser enganadora em relação à performance», lamentou.

O duelo vai marcar um recorde para o treinador do Famalicão, João Pedro Sousa, que vai tornar-se o técnico com mais jogos de sempre pelos famalicenses (103), ultrapassando a marca de Daniel Ramos, companheiro de profissão que deixou os parabéns ao oponente de sexta-feira.

«É um dado natural para quem está a fazer por merecer e o João Pedro Sousa está a fazer um excelente trabalho em Famalicão. Também me dá um bocadinho de satisfação e reconhecimento pela minha muito boa passagem por Famalicão. Foram dois anos e quatro meses em que o clube estava a passar um momento difícil e deu a volta por cima. Felizmente, houve um ponto de viragem aquando da minha chegada e foram momentos marcantes para a história do clube», recordou.

Para este encontro, Benji Michel e Vitinho, a recuperar de lesões prolongadas, ainda não deverão constar da convocatória. Já Tiago Esgaio e Mateus Quaresma, os laterais habitualmente titulares - ambos ficaram de fora na jornada passada - estão ainda em dúvida.

O Arouca visita um adversário que ocupa o 7.º lugar, com oito pontos. O duelo tem início às 20h15 de sexta-feira, com arbitragem de Bruno Vieira e pode ser seguido, ao minuto, no Maisfutebol.