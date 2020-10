Nuno Santos, jogador do Sporting, desentendeu-se com elementos do Santa Clara no trajeto do relvado para os balneários, durante o intervalo do jogo deste sábado.



Nas imagens exibidas pela Sport TV + percebe-se José Serrão, treinador de guarda-redes da equipa açoriana, diz que Nuno Santos já não é humilde. O esquerdino não gostou e ripostou: «Sempre fui humilde, c.....!».



Posteriormente, Nuno Santos teve mesmo de ser agarrado por colegas e elementos da estrutura do Sporting, após nova troca de palavras com o jogador do Santa Clara Nené.

Inicialmente, o incidente foi atribuído ao técnico Daniel Ramos, que orientou Nuno Santos no Rio Ave. Mais tarde, ao Maisfutebol, o técnico dos açorianos afirmou que apenas tentou serenar os ânimos e acrescentou que Nuno Santos lhe ofereceu a camisola no final do jogo.

