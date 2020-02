Sete meses depois, Nadjack está de volta aos relvados. O defesa guineense trabalho integrado com o restante plantel do Rio Ave, ainda que de forma condicionada.



O lateral-direito sofreu uma rotura do tendão rotuliano a 31 de julho, ainda durante a pré-época, e acabou por ser submetido a uma intervenção cirúrgica.



Em sentido inverso, Jambor continua a recuperar da cirurgia ao joelho direito e continua de fora das contas de Carlos Carvalhal.



Os vila-condenses defrontam o Desp. Aves, domingo, às 20h00, na Vila das Aves.



