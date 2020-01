Rio Ave e Famalicão empataram a duas bolas, em jogo referente à 19.ª jornada da Liga.



Os famalicenses estiveram a vencer por 2-0 com golos de Toni Martínez e de Pedro Gonçalves. Contudo, os vilacondenses recuperaram com golos de Dala e Tarantini.



Veja o resumo do encontro: