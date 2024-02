*por Edgar Pedreiro

O Desportivo de Chaves que se apresentava com com duas alterações em relação ao último encontro em Braga – saíram do onze, João Correia e Steven Vitória, ambos castigados – teve encontro marcado com o Farense, onde José Mota manteve o onze que tinha perdido em casa com o FC Porto. As duas equipas que geograficamente se distanciam mais nesta Liga, mas longe também a nível pontual e classificativo, empataram a um golo.

Os anfitriões, fruto da posição na tabela, entraram no jogo de forma intranquila, a falhar muitos passes e a cometer erros de palmatória que culminaram na expulsão de Ygor Nogueira, dando ainda mais conforto no jogo aos leões de Faro, que iam aproveitando o desacerto flaviense para se aproximar do terço de ataque, acabando por chegar, com naturalidade, à vantagem antes do descanso na sequência de mais um erro da defensiva trasmontana.

A jogar com menos um, Moreno viu-se obrigado a fazer ajustes na sua equipa, com a entrada de Essugo, a fazer a estreia com a camisola do Desp. Chaves. O internacional sub-21 português veio trazer mais dinamismo ao meio-campo flaviense, mas que não chegava para importunar o adversário, que de uma forma ou de outra não permitia que a bola chega-se em condições a zona de perigo.

No reatamento da partida, Moreno voltou a mexer na equipa, voltando ao esquema de três centrais.

Com menos um elemento, os anfitriões assumiram o jogo, obrigando ao erro do adversário que levou Ricardo Velho, o guarda-redes com mais defesas na Liga à entrada para esta jornada, a cometer penálti que proporcionou o empate a Hector.

Com o golo, e mesmo com o Farense em superioridade numérica, os papéis inverteram-se, e os valentes trasmontanos estiveram melhor, apesar de esse domínio não se ter materializado em golos, nesse período.

Com a entrada do experiente Zé Luís, os algarvios ganharam outro poder ofensivo. E, em lances de cruzamentos para a área, foi dele que surgiram as ocasiões mais perigosas, permitindo ainda uma grande defesa a Hugo Souza.

Na parte final do encontro, quando as forças faltavam aos da casa, também os de fora não foram ambiciosos, repartindo-se assim os pontos, que servem muito mais às ambições dos forasteiros do que aos homens da casa, que assim chegam apenas aos 14 pontos. O positivo é que beneficiou do resultado do Vizela, que agora fica a um ponto do Desp. Chaves