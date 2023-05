FIGURA: João Teixeira

O 10 do Chaves voltou a ser decisivo. Depois do golo da reviravolta em Famalicão, voltou a selar a vitória, agora com uma recarga para selar o 2-0 final. João Teixeira foi determinante ainda ao sofrer as duas faltas levariam à expulsão de Paulo Bernardo ainda na primeira parte. De resto, pegou na batuta, geriu a posse de bola, encontrou espaços e comandou a equipa, tanto em ataque organizado, como em transições rápidas. O jogo ofensivo transmontano passa em boa medida pelos seus pés. Mais uma boa exibição do médio formado no Benfica.

--

MOMENTO: minuto 43. Paços travado por duplo amarelo

Alguma imprudência de Paulo Bernardo e muito rigor do árbitro João Pinheiro. Foi assim que, ainda na primeira parte o Paços ficou a jogar com menos um durante mais de 45 minutos. Já com amarelo, o médio cedido pelo Benfica travou João Teixeira pela segunda vez e em 10 minutos (aos 43m) viu o cartão vermelho por acumulação. O Paços, que até foi mais rematador até ao intervalo (10-6), viria a sucumbir no segundo tempo, sofrendo dois golos a jogar com menos um.

--

OUTROS DESTAQUES:

Paulo Vítor

O guarda-redes brasileiro foi determinante para evitar que o Paços se colocasse em vantagem logo nos primeiros minutos e ao longo do jogo teve uma exibição seguríssima, mantendo a baliza fechada a sete Chaves.

Bruno Langa

Mais uma boa exibição do lateral moçambicano. Atento a fechar espaços lá atrás e solícito a incorporar os movimentos ofensivos na hora de se projetar pelo flanco. Saiu a cinco minutos dos 90 sob aplausos do público da casa.

--

Nico Gaitán

Uma tarde frustrante, em particular para o mago argentino, que desde cedo tomou as rédeas do jogo ofensivo pacense, estando muito perto do golo, desde logo aos 8m, num remate perigoso que obrigou Paulo Vítor a esforços redobrados. Mesmo aos 35 anos e depois de algumas lesões, o ex-Benfica mostra magia a cada toque na bola. Um talento imenso, que lamentavelmente estará prestes a despedir-se dos relvados portugueses.