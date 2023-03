FIGURA: Juninho

Insistir e persistir até marcar. Foi assim que Juninho inaugurou o marcador à passagem da meia-hora de jogo. O avançado brasileiro foi uma seta apontada à baliza dos algarvios. Farejou o golo em mais um par de ocasiões, trabalhou de forma incansável lá na frente e foi decisivo para o triunfo dos transmontanos. O triunfo flaviense foi embalado por Juninho. Uma exibição em muito bom plano frente ao Portimonense, curiosamente a primeira que Juninho representou em Portugal.

--

MOMENTO: minuto 73. Abass dá a sentença

O Portimonense já desperdiçara a primeira de duas grandes penalidades e mantinha o jogo em aberto. A equipa de Paulo Sérgio pressionava, mas a formação da casa soube aproveitar o espaço que sobrava nas costas da defensiva adversária. Foi assim que aos 73m Abasse ditou a sentença do jogo: Benny Sousa isolou o ganês que na cara de Nakamura desviou para o segundo com que selou o resultado final.

--

OUTROS DESTAQUES:

Abass

Entrou, viu e marcou. Abass demorou seis minutos a fazer a diferença no marcador. Velocidade furiosa. Em época de estreia no Chaves, o ganês fez o terceiro golo e voltou a ser decisivo.

Rodrigo Moura

Fez um penálti, mas logo a seguir redimiu-se defendendo-o. De seguida, acabou por ser expulso de forma insólita ao ver o segundo amarelo por demorar a repor a bola em jogo. O final de jogo do guarda-redes do Desp. Chaves foi cheio de altos e baixos. Ainda assim, foi uma das figuras do jogo.

Nakamura

É possível sofrer dois golos e, ainda assim, ser uma das figuras do jogo. O guarda-redes japonês fez tardar tanto quanto pôde o primeiro golo dos transmontanos. Mesmo depois do 1-0, Nakamura voltou a estar em evidência com um par de excelentes intervenções. Não foi suficiente para evitar a derrota. Ainda assim, fez os possíveis para evitar o resultado negativo.

Diaby

Teve o golo nos pés quase em cima do intervalo, mas falhou o alvo por centímetros. No início da segunda parte, sofreu o penálti que podia ter dado o empate. Uma exibição em bom plano do médio francês ex-Paços de Ferreira.