A FIGURA: Banza

Riscado do jogo a meio da semana diante do Backa Topola, o avançado francês voltou aos convocados, mas ficou no banco de suplentes. Lançado aos 77 minutos por Artur Jorge, deu uma resposta positiva ao apontar o 3-2 imediatamente a seguir (81m), de cabeça, na sequência de um livre.

O MOMENTO: expulsão de Ygor Nogueira, 80m

O jogo estava em aberto e a ser muito bem disputado, quando o central flaviense derrubou Djaló, que seguia em posição privilegiada para a baliza de Hugo Souza. Após revisão no VAR, Nogueira foi expulso e, no livre, o Sp. Braga colocou-se em vantagem. A jogar com 10, o Desp. Chaves ficou com poucos argumentos para discutir o resultado.

OUTROS DESTAQUES

Héctor Hernández

Duas excelentes cabeçadas e dois golos. O avançado espanhol voltou a mostrar credenciais e esteve imparável no jogo aéreo. Foi o principal motor da equipa no seu melhor momento: na reta final da primeira parte e após o intervalo.

Abass Issah

Assistiu Héctor com um passe picado de categoria para o 2-1 e foi uma dor de cabeça para Victor Gómez, devido à sua velocidade e drible curto.

Bruma

Está a ter um excelente arranque de época. Foi por ele que passaram os lances de maior perigo do Sp. Braga no primeiro quarto de hora. Apontou um excelente golo e ainda teve um par de oportunidades. Na segunda parte, esteve apagado.

José Fonte

Talvez o jogo mais complicado desde que chegou aos minhotos. Sentiu dificuldade nos duelos, sobretudo no segundo tempo, quando a frescura física já não era a mesma.