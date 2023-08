O Sporting de Braga bateu o Desportivo de Chaves por 4-2 e conseguiu a primeira vitória na Liga, depois da derrota na ronda inaugural. Mas nem por isso se livrou de um valente susto.

Poucos dias depois de garantir a presença no play-off de acesso à fase de grupos da Champions, a equipa de Artur Jorge apresentou-se em Trás-os-Montes com apenas duas alterações: Abel Ruiz voltou para a frente de ataque e Zalazar entrou para o miolo.

Os minhotos entraram melhor e a querer resolver cedo. O primeiro golo foi madrugador, mas seguiu-se um período de relaxamento que teve consequências imediatas. Os flavienses empataram, deram a volta ao marcador e ameaçaram aplicar a segunda derrota consecutiva no campeonato ao Sp. Braga, mas a equipa arsenalista respondeu de forma afirmativa e a expulsão de Ygor Nogueira facilitou a tarefa.

FILME DO JOGO

No primeiro quarto de hora, o Sp. Braga esteve bastante ameaçador, com combinações curtas no reduto defensivo dos transmontanos e Hugo Souza ainda tardou o 1-0. Mas o guarda-redes brasileiro, que tem mostrado boas credenciais desde que está em Portugal, já nada pôde fazer aos 16 minutos, quando, após uma tabela com Ricardo Horta, Bruma abriu o marcador com um remate em arco.

O extremo português encheu um balão para comemorar o golo, mas o balão de oxigénio dos minhotos rapidamente se esvaziou.

A equipa de Artur Jorge recuou no terreno e permitiu que os flavienses tivessem bola, acreditassem e fossem para cima. Por volta da meia hora, o domínio da formação de José Gomes era evidente e o golo de Héctor Hernández surgiu com naturalidade, aos 43 minutos, numa cabeçada após um pontapé de canto.

O Desp. Chaves fechou a primeira parte a carregar sobre o Sp. Braga e veio do intervalo com o mesmo ímpeto, chegando até a acertar no ferro.

Mas Héctor estava com a corda toda e ainda bisou na partida com novo golpe de cabeça no meio dos defesas minhotos (53m).

Com os anfitriões em vantagem, o Sp. Braga despertou e chegou à igualdade cinco minutos depois, numa jogada rendilhada, que teve direito a toque de calcanhar de Abel Ruiz e finalização «à lei da bomba» de Ricardo Horta.

Porém, o jogo continuou em aberto e bem disputado, até que a 10 minutos dos 90 tudo mudou. Ygor Nogueira travou o embalo de Álvaro Djaló, o árbitro recorreu ao VAR e expulsou o defesa-central. Logo no livre que esteve na origem da expulsão, Simon Banza, que tinha entrado instantes antes, apareceu solto na área e respondeu como Héctor: cabeçada lá para dentro.

Na reta final, o Desp. Chaves ainda esboçou uma reação, mas acabou por sofrer o 4-2 num lance de alguma infelicidade em que Pizzi ficou na cara de Hugo Souza e finalizou de forma irrepreensível.

O Sp. Braga esteve muito perto de voltar a tropeçar novamente na Liga, mas desta vez respondeu de forma assertiva e «encheu o balão» com três pontos que ganham ainda mais importância após a derrota na ronda inaugural. Ainda assim, não se livrou do susto.

Já o Desp. Chaves, continua à procura do primeiro ponto em 2023/24.