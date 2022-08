Figura: as ligações de Samú

Preponderante na reação do Vizela ao golo do Chaves e, na ponta final, também ajudou a defender quando os visitantes, reduzidos a dez, perderam o equilíbrio. O Vizela não entrou bem no jogo, mas acabou por encontrar um equilíbrio, com o médio português a conseguir estabelecer a ligação com o trio da frente. A partir daí o Vizela cresceu no jogo e acabou por chegar ao empate. Já na parte final, Samú recuou para ajudar a travar o ímpeto final dos flavienses.

Momento: expulsão de Sarmiento na paragem técnica

O Desportivo de Chaves tinha ficado reduzido a dez depois João Teixeira ter visto um segundo cartão amarelo, mas o Vizela teve poucos minutos em vantagem numérica. Numa tarde de muito calor, Rui Costa fez uma paragem técnica para os jogadores hidratarem e aproveitou a pausa para rever a última falta em que Sarmiento pisa o calcanhar de Steven Vitória. Cartão vermelho para o colombiano e as equipas voltaram a ficar em igualdade numérica.

Outros destaques:

Zohi

Que grande golo do avançado costa-marfinense. Depois de um passe de calcanhar de Raphael Guzzo, Zohi colocou o pé em cima da bola, ajeitou-a e disparou colocado, com a bola a ir primeiro ao poste antes de entrar. Classe. O avançado esteve sempre muito ativo no ataque e teve outras oportunidades para marcar, mas Paulo Vítor não deixou. Noutra oportunidade, com a baliza pela frente, Samú viu novamente o segundo negado pelo corpo de Steven Vitória.

João Teixeira

Muito impetuoso, esteve muito em jogo, somou três bons remates, mas acabou por manchar a sua exibição com dois amarelos que acabaram por deixar a sua equipa em inferioridade numérica. Entrou muito bem no jogo, com uma forte pressão no meio-campo e aproveitando todas as nesgas para experimentar o seu forte pontapé, obrigando Buntic a aplicar-se no início do jogo. Já na etapa complementar, já depois de ter visto um amarelo, acabou por ver um segundo e o consequente vermelho na sequência de uma entrada fora de tempo sobre Sarmiento.

Bruno Wilson

Bom jogo do central do Vizela com cortes decisivos ao longo de todo o jogo. Quase sempre bem colocado, o defesa leu muito bem jogo e conseguiu antecipar-se por muitas vezes aos adversários.

Steven Vitória

Outro defesa em destaque, neste caso, do Chaves, com o canadiano a destacar-se nas duas áreas. Surgiu muitas vezes na área do Vizela, em lances de bola parada, e teve duas oportunidades claras para marcar de cabeça. Na defesa da sua baliza também esteve bem, com destaque para um lance em que ofereceu o corpo às balas, num remate perigoso de Samú.

Leia também a crónica do jogo