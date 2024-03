FIGURA: Hugo (Desp. Chaves)

Numa partida pouco ambiciosa do Desportivo de Chaves, em que conseguiu o objetivo, levar um ponto para casa, a figura do jogo só podia ser o guardião flaviense. Hugo parou as principais ocasiões de golo dos galos, que também não foram assim tantas.

MOMENTO DO JOGO: Bola no poste

Na primeira oportunidade do encontro, Dominguez acertou em cheio com o poste da baliza flaviense. O suíço apareceu à entrada da área, após passe de Toure, a rematar com estrondo ao ferro.

OUTROS DESTAQUES

Dominguez (Gil Vicente): Foi ele que mais tentou, principalmente durante o primeiro tempo, furar a bem montada teia flaviense. Tentou marcar de fora da área, acertou no poste, e já no interior, acertando na direção do guardião flaviense. Merecia mais sorte.

Mory Gbane (Gil Vicente): Assume-se cada vez mais como o patrão do meio-campo dos galos. Não perde um duelo e tem sempre critério a sair para o ataque. Sacrificou-se pela equipa ao levar um cartão amarelo para parar um contra-ataque.