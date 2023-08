José Gomes, treinador do Desp. Chaves, em declarações na sala de imprensa do estádio São Luís, após a goleada de 5-0 sofrida contra o Farense, em jogo da terceira jornada da Liga:



«Acho que foram cinco cruzamentos e quatro golos e, portanto, uma permissividade em termos defensivos surpreendente, por aquilo que os jogadores têm trabalhado e têm demonstrado noutros jogos.

A origem dos golos [sofridos] no último jogo [derrota por 2-4 frente ao Sporting de Braga] não tem nada que ver com a origem dos golos [sofridos] neste jogo. Parecia que tudo era muito fácil para o Farense, cada vez que chegavam lá criavam perigo, e depois, do outro lado, quando chegámos com perigo não conseguimos converter.

Isso repetiu-se na segunda parte, com mais um golo do Farense e nós a criarmos também algumas oportunidades. Apesar de o Farense também ter criado duas claras oportunidades na segunda parte. Convertidas todas as oportunidades, isto era jogo para ficar 7-5.

Foi, realmente, mau de mais a falta de agressividade a nível defensivo, a forma fácil com que conseguiram converter na nossa área. Parabéns ao Farense, que aproveitou as oportunidades que nós demos.

O único responsável por esta derrota sou eu. É a mim que me compete levantar o ânimo destes jogadores, preparar a próxima semana e dar a volta à situação.»