12 minutos de arraso.



Assim se pode definir a goleada do Farense ao Desp. Chaves (5-0), num duelo entre duas das equipas que ainda não tinham pontuado na Liga aquando do apito inicial.



O resultado não merece contestação, visto que os algarvios foram muito melhores que os flavienses e resolveram o jogo em 12 minutos. Sim, uma dúzia de minutos foi suficiente para os Leões de Faro marcarem, imagine-se, quatro golos (!).



Já depois de Fabrício ter falhado na cara de Hugo Souza logo aos três minutos, Musat ficou no ataque depois de um canto e fez o 1-0 a passe de Belloumi. O Desportivo de Chaves, por seu turno, esboçou uma reação com um pontapé de Benny, mas depois disso desapareceu ofensivamente. Aliás, desapareceu ofensivamente e defensivamente.



Foram minutos horríveis. Sete minutos depois do 1-0, os transmontanos viram Cláudio Falcão marcar confortavelmente o 2-0 depois de uma assistência de trivela de Marco Matias. José Gomes e os seus jogadores ainda recuperavam do duro golpe sofrido quando levaram novo soco: o 3-0 assinado por Belloumi.



Era difícil imaginar pior. Mas a humilhação continuou. O Farense não parou e dois minutos após o 3-0, marcou o quarto da tarde por Fabrício Isidoro. O jogo acabou ali quando estavam cumpridos apenas 22 minutos. Mérito total do Farense, claro, que se revelou extremamente eficaz.



O intervalo chegou sem grandes motivos de interesse. José Gomes trocou três jogadores para o arranque da etapa complementar, mas nem por isso o Desp. Chaves melhorou. Bem pelo contrário e aos 49 minutos sofreu o quinto golo - marcou Mattheus Oliveira.



A pior notícia para os flavienses era que ainda faltavam 40 minutos. Os transmontanos tentaram salvar a face e conseguiram aproximações perigosas à baliza de Ricardo Velho, sobretudo por Héctor Hernández.



Apesar de alguns apontamentos ofensivos, o Desp. Chaves esteve perto de sofrer o sexto golo. Valeu o poste e Hugo Souza a evitar um resultado ainda mais embaraçoso.