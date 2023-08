O treinador do Desportivo de Chaves, José Gomes, afirmou esta sexta-feira que o duelo ante o Farense, da 3.ª jornada da I Liga, será uma batalha complicada para ambas as equipas, que voltam a defrontar-se no principal escalão 24 anos depois, sendo um duelo entre clubes localizados em extremos da Estrada Nacional 2.

Os transmontanos ainda não têm pontos conquistados e estão cientes de que este reencontro será complicado para ambas as equipas. Apesar disso, José Gomes acredita que este jogo tem todos os ingredientes para se tornar um bom espetáculo de futebol.

«É um jogo difícil para ambas as equipas. O Farense apresenta a organização típica das equipas treinadas por José Mota, equipas combativas e bem organizadas, como demonstraram no último jogo, no Estádio do Dragão [ndr: derrota por 2-1]. No entanto, também será um jogo complicado para eles, uma vez que nós também estamos a melhorar o nosso entendimento tático coletivo», afirmou José Gomes, na conferência de imprensa de antevisão da partida.

Segundo o treinador dos flavienses, os novos reforços têm vindo a assimilar as ideias da equipa técnica e a trabalhar arduamente para se integrarem. «Os jogadores que estão a ser integrados estão a compreender melhor as nossas ideias e princípios. Por isso, há todas as condições para termos um bom jogo, num ambiente extraordinário no Estádio de São Luís», acrescentou.

Para este confronto, José Gomes não poderá contar com Jô Batista e Hélder Morim, ambos lesionados, nem com o castigado Ygor Nogueira.

Questionado sobre a arbitragem no jogo frente ao Sp. Braga (2-4), no qual o Desportivo de Chaves ficou com dez jogadores após a expulsão de Ygor Nogueira, José Gomes reiterou que, independentemente dos erros humanos, incluindo os cometidos pelos árbitros, os erros associados ao vídeo-árbitro (VAR) são os mais difíceis de aceitar.

«É sempre frustrante quando ocorrem erros, independentemente de serem erros humanos ou de arbitragem. O que torna ainda mais difícil de aceitar são os erros do VAR, que tem tempo para reverter situações e analisar imagens», sublinhou.

O Desportivo de Chaves enfrenta o Farense no sábado, às 18 horas, no Estádio de São Luís. O duelo tem arbitragem de Luís Godinho, da Associação de Futebol de Évora.