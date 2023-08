O treinador do Estrela da Amadora, Sérgio Vieira, considerou esta quinta-feira que o Estoril «é um adversário bem organizado», mas apontou o foco ao que a sua equipa pode controlar, sem querer que esta busque de forma «desequilibrada e desorientada» os pontos na I Liga.

«[O Estoril] é um adversário bem organizado, que está a adquirir os processos de trabalho de um novo treinador. Vem recentemente com alguma estabilidade na I Liga e quer consolidar mais uma vez a sua posição. Não valorizamos muito as forças do nosso adversário, que respeitamos muito, mas o nosso foco será sempre nós e no que controlamos», realçou, em conferência de imprensa de antevisão.

«O mais importante não é estar de forma desequilibrada e desorientada a lutar pelos pontos. Sabemos onde queremos estar no final do campeonato, de garantir o objetivo máximo, mas, neste momento, é estruturar a força coletiva e a confiança individual para que os pontos venham naturalmente. Temos uma convicção grande de podermos conquistar três pontos já nesta partida, até pelas circunstâncias que aconteceram nos jogos anteriores, em que tivemos boas prestações», explicou o treinador, no lançamento do jogo de abertura da 3.ª jornada, marcado para as 20h15 de sexta-feira, no Estádio José Gomes.

À semelhança de Desp. Chaves, Farense e Portimonense, o Estrela não pontuou nas duas primeiras jornadas, sendo mesmo a única que ainda não marcou qualquer golo, mas esses fatores não perturbam o grupo de trabalho.

«Animicamente, os nossos jogadores estão extremamente confiantes de que, em algum momento, vamos começar a pontuar e a subir posições. Este grupo tem personalidade e uma liderança muito forte, com valores humanos bem definidos e a ambição, rigor e disciplina que pretendemos», frisou o técnico natural da Póvoa de Lanhoso, de 40 anos.