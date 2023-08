O internacional português Pedro Mendes, de 32 anos, é reforço do Estrela da Amadora, confirmou esta quinta-feira o clube que regressou à I Liga em 2023/24.

Pedro Mendes, defesa central, estava em França desde 2015/16, tendo representado o Rennes por duas épocas, antes de ter jogado, nas últimas seis, no Montpellier, de França.

O defesa, que fez uma internacionalização A por Portugal em 2018, num duelo ante a Escócia, regressa a Portugal dez anos depois de ter saído do Sporting para Itália, onde jogou no Parma e no Sassuolo, entre 2013 e 2015.

Formado no Real SC e no Sporting, Pedro Mendes passou ainda pelo Servette (Suíça) e pelo Real Madrid, em Espanha, onde chegou a fazer um jogo pela equipa principal, em dezembro de 2011, na visita ao Ajax, para a Liga dos Campeões.

A duração e os moldes do contrato não foram revelados.