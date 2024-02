Moreno considerou que o ponto amealhado em Braga «terá um grande efeito» se o Desportivo vencer o Farense, em Chaves, na 20.ª ronda, no duelo entre os emblemas situados nos extremos da Estrada Nacional 2.



O técnico da equipa flaviense deixou ainda elogios aos algarvios e ao trabalho desenvolvido por José Mota.



«Começar por dar os parabéns ao Farense e ao mister José Mota porque é uma equipa que vem da II Liga, mas com processos muito bem trabalhados, consolidados e com bons atletas. Cabe-nos perceber que, mais do que a qualidade que temos demonstrado e organização, porque a qualidade com bola não tem sido a melhor, conseguimos fazer melhor, e que é muito importante amanhã [domingo] ficarmos cá com os três pontos», sublinhou, em conferência de imprensa.



Moreno destacou ainda alguns dos jogadores do Farense que tem «características únicas». «Tem atletas individuais com características muito únicas. O Mattheus [Oliveira] a bater muito bem na bola, o Bruno Duarte muito confiante, alas muito rápidos, fortes na bola parada. É uma equipa muito bem trabalhada. Nós, podemos ainda melhorar, somos os primeiros a reconhecer, e amanhã [domingo] é importante fazermos isso em campo», reiterou.



Por último, o treinador do Desp. Chaves não escondeu que preferia ter disponíveis Steven Vitória e João Correia, ambos castigados, para o duelo deste domingo, mas sublinhou ter «confiança total nos homens que irão entrar» em campo.

O Desp. Chaves-Farense está agendado para as 15h30 deste domingo, no Municipal Engenheiro Manuel Branco Teixeira.