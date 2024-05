Moreno não vai continuar no comando técnico do Desportivo de Chaves, sabe o Maisfutebol.

Apesar de ter mais um ano de contrato, o técnico não é aposta do clube flaviense para tentar o regresso à Liga na próxima temporada. A saída de Moreno deve ser oficializada em breve.

O treinador de 32 anos começou a temporada no V. Guimarães, mas mudou-se para Trás-os Montes no final de setembro, contudo, não foi capaz de evitar a despromoção à II Liga. O Desp. Chaves fechou o campeonato na 18.ª e última posição, com 23 pontos.



Minutos depois, o Desp. Chaves oficializou a saída de Moreno.



«Informamos que Moreno Teixeira não vai continuar como treinador do GD Chaves na temporada 2024-2025. Desejamos ao mister Moreno Teixeira as maiores felicidades pessoais e profissionais», informaram os flavienses.



