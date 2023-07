O Desportivo de Chaves venceu o Penafiel esta terça-feira, por 2-1, no jogo que serviu para clube da II Liga, com catorze «caras» novas, apresentar o novo plantel aos seus adeptos.

Com um plantel composto por muitos jogadores jovens e provenientes de escalões inferiores, o Penafiel comandado por Hélder Cristóvão não conseguiu combater o maior poderio do Desportivo de Chaves, clube consolidado no principal escalão do campeonato português.

Mesmo assim, os durienses inauguraram o marcador, por intermédio do avançado brasileiro Adílio Santos, logo aos sete minutos. A equipa flaviense acabou por reagir e virar o resultado, através dos golos do jovem angolano de 19 anos David Kusso, aos 25 minutos, e pelo ponta de lança espanhol Héctor Hernandéz, aos 67.

O Desportivo de Chaves, agora orientado por José Gomes, que chegou à primeira vitória da pré-temporada, terá na quarta-feira mais um «teste» frente ao Vizela, antes do arranque oficial da época, para a Taça da Liga, frente ao AVS, a 22 julho.

Também a 22 de julho, a formação de Hélder Cristóvão desloca-se à Madeira para defrontar o Nacional, também para a Taça da Liga, depois de ter somado uma derrota e um empate nos dois jogos particulares já realizados.