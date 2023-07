Guilherme Ferreira é reforço do Desp. Chaves para as próximas três épocas.



Em comunicado, o clube transmontano refere que o defesa, de 23 anos, chega ao clube depois de se ter destacado ao serviço do Juventude de Pedras Salgadas e do Fafe.



O brasileiro fez a formação em clubes como Cruzeiro e Guarani, onde chegou a integrar o plantel sénior após uma passagem pelo América Mineiro. Guilherme Ferreira chegou a Portugal em 2021/22 pela porta do Juventude de Pedras Salgadas, equipa satélite dos flavienses. Na época passada, o central esteve cedido ao Fafe e disputou 21 jogos na Liga 3.