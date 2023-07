O Santa Clara venceu o Desportivo de Chaves, por 2-0, num jogo-treino realizado esta manhã em Freamunde.

O conjunto da II Liga impôs-se aos flavienses graças aos golos de Miguel Pires e Bruno Almeida.

O Desp. Chaves, que no último fim de semana foi afastado pelo Aves SAD da Taça da Liga, vai defrontar o Feirense a 1 de agosto, em novo encontro particular. Já o Santa Clara, recebe o Tondela no próximo sábado, a contar para a primeira fase da Taça da Liga.