O Vitória de Guimarães foi até ao terreno do Desportivo de Chaves vencer por 2-1, este domingo, em jogo da 26.ª jornada da Liga.

Jota Silva abriu o marcador aos 20 minutos, mas os flavienses empataram por Héctor Hernández aos 23. Na segunda parte, Tiago Silva (63m) garantiu o triunfo dos minhotos, de penálti, a castigar falta de Hugo Souza sobre Nélson Oliveira.

Com esta vitória, o V. Guimarães mantém-se na quinta posição, com 50 pontos, a três do Sp. Braga, quarto classificado. Já o Desp. Chaves, não vence há quatro jogos e segue no 18.º e último posto, com 19 pontos.

Veja o resumo do jogo: