Declarações do defesa do Desp. Aves, Afonso Figueiredo, na flash interview da SportTV, após a derrota com o Benfica, por 4-0, em jogo da 33.ª jornada da Liga:

[Dever cumprido?] «Sim, claro que sim. Queria enaltecero grupo destes 19 homens que estiveram aqui. Equipa técnica, médicos e toda a gente que teve coragem para jogar. É de enaltecer a coragem que tivemos para estar aqui.

[Últimos dias têm sido difíceis?] Tem sido difícil, foi um ano bastante complicado. Neste momento as dificuldades estão mais expostas, mas queria agradecer às pessoas que nunca deixaram cair este clube. Nunca vi adeptos tao apaixonados, sem eles também não era possível. E também uma palavra para o presidente António Freitas, fez tudo para estarmos aqui.

[Minuto inicial] Queríamos aproveitar estes jogos que são vistos por milhares de pessoas. Queria sensibilizar a Liga, a Federação Portuguesa de Futebol e Sindicato dos Jogadores para verem bem este caso, porque um país que é campeão europeu, tem o melhor jogador do mundo e dos melhores treinador não merece passar por isto. Só unidos é que podemos resolver as coisas.

[Esperam que o futebol vos devolva alguma coisa?] A paixão que temos pelo futebol é isso. Só com o apoio de toda a gente é que vamos conseguir resolver. Temos de estar unidos porque hoje somos nós, amanhã podem ser outros. Ninguém merece por isto.

[Bruno Fernandes] Sim, o Bruno, além de um grande jogador, ainda consegue ser maior fora dele. Também o Ricardo Pereira me mandou mensagem, o Cláudio Ramos do Tondela também, os jogadores não ficaram indiferentes ao que se passou aqui.»