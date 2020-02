Nuno Manta Santos, treinador do Desp. Aves, não pode contar com o guarda-redes francês Quentin Beunardeau e com o avançado iraniano Mohammadi no jogo desta sexta-feira frente ao V. Guimarães, a contar para a 22.ª jornada da Liga.

O guarda-redes de 25 anos viu o quinto cartão amarelo da temporada na deslocação da última jornada ao terreno do Famalicão, o que leva a que tenha de cumprir um jogo de suspensão. Raphael Aflalo e Szymonek lutam pela vaga deixada em aberto por Beunardeau.

Por outro lado, o treinador do Aves também não pode contar com Mohammadi, que contraiu uma luxação no ombro e, por isso, é baixa confirmada. O iraniano, uma das referências da equipa, tem feito trabalho específico.

Em sentido inverso, Nuno Manta Santos já pode contar com o defesa Bruno Morais e com o médio Falcão, que não entraram nas opções em Famalicão por cumprirem castigo.