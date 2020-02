O surto do coronavírus atrasou o pagamento de salários no plantel principal do Desportivo das Aves, situação que vai ser regularizada até sexta-feira.

A confirmação da normalização dos salários foi feita por fonte do clube à agência Lusa, depois de, de acordo com o jornal O Jogo - que cita fonte da administração avense - o dono da SAD, o chinês Wei Zhao, não ter conseguido efetuar transferências bancárias internacionais a partir do país, desde o início do ano.

O avançado da epidemia, detetada em Wuhan, levou a serviços mínimos na China, com muitos estabelecimentos a terem aproveitado o feriado do Ano Novo chinês, celebrado a 25 de janeiro, para prolongar as férias dos seus funcionários.

O atraso nos pagamentos motivou um pedido de esclarecimentos dos jogadores aos responsáveis do Desportivo das Aves, sendo que as verbas requeridas foram desbloqueadas esta quinta-feira, com vista à regularização do atraso na liquidação mensal.

Em campo, a equipa treinada por Nuno Manta Santos, atual 18.ª e última classificada da I Liga, com 12 pontos, prepara a deslocação a Famalicão, agendada para as 20 horas de domingo. O jogo que encerra a 21.ª jornada pode ser seguido, ao minuto, no Maisfutebol.