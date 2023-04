O Sp. Braga consumou este sábado a ultrapassagem ao Casa Pia na classificação da Liga, com uma vitória sustentada em mais um golo de Steven Vitória, o sétimo da temporada, num grande jogo de futebol no Estádio Engenheiro Manuel Branco Teixeira. Os transmontanos entraram melhor no jogo, ganharam vantagem, mas depois sofreram a bom sofrer face à reação final dos gansos que estiveram muito perto de empatar o jogo.

Vítor Campelos compôs o meio-campo com João Pedro a render o castigado Guima e refrescou as alas com Euller e o regressado Abass no ataque. Filipe Martins, por seu lado, lançou Tchamba, central camaronês que se estreou na Liga, além de ter recuperado Lucas Soares na ala e de ter apostado em Felippe Cardoso como principal referência do ataque.

Entrou melhor a equipa da casa, procurando, desde logo, assumir as rédeas do jogo, com João Mendes e João Teixeira a tomarem conta do meio-campo, para depois acelerarem o jogo pelas alas, com Euller e Abass, fresquinhos, a atacarem o último terço. Um controlo que, para quem já viu o Casa Pia jogar, foi algo consentido pela equipa de Filipe Martins que precisa de espaço para, depois, ganhar velocidade para as transições rápidas.

A primeira oportunidade do jogo surgiu num lance de bola parada, com João Mendes, na marcação de um livre, a colocar a bola na área onde Steven Vitória aqueceu as luvas de Ricardo Batista. Logo a seguir, o Casa Pia ensaiou a primeira transição rápida, com Soma a meter a quinta, a invadir a área e a cruzar para o segundo poste onde surgia Godwin, valeu ao Chaves o corte oportuno de Nélson Monte, mas ficou o aviso.

O Chaves continuou a ter mais bola, a praticar um futebol mais apoiado, com Abass muito disponível a provocar desequilíbrios no ataque, mas diante de um Casa Pia que se fechava muito bem sobre a sua defesa e que, depois, desdobrava-se facilmente para o ataque, com as setas Godwin e Soma sempre preparados para arrancar em velocidade.

O Chaves acabou por chegar à vantagem já perto do intervalo, na sequência de um pontapé de canto de João Teixeira, com Steven Vitória a elevar-se nas costas de Lucas Soares e a imprimir uma cabeçada imparável que passou entre os dedos de Ricardo Batista. Um golo típico do experiente central canadiano, o sétimo da temporada, que já tinha sido determinante no triunfo dos transmontanos, no Jamor, no primeiro jogo com os gansos (2-1).

Gansos reagem, transmontanos sofrem

O Chaves adiantava-se no marcador, mas ainda faltavam 45 minutos e, a verdade, é que o Casa Pia entrou muito bem na segunda parte e, em poucos minutos, criou várias oportunidades para chegar ao empate, com destaque para duas oportunidades de Godwin que ainda fez uma assistência primorosa para Felippe Cardoso que Bruno Lamba anulou no último instante.

Invertiam-se os papéis em relação à primeira parte, agora com os gansos a assumirem a iniciativa e o Chaves mais na expetativa, à procura de uma oportunidade para chegar a um segundo golo. Talvez por isso, Campelos tenha lançado para o jogo, numa primeira fase, João Correia e Hector Hernandez. Ficou a ideia, mas a verdade é que o Casa Pia estava lançado e, agora, não abdicava da posse de bola, com um meio-campo a impor-se no jogo. O treinador do Chaves teve de chamar Obiora para recuperar o centro nevrálgico do jogo e acabou por conseguir algum equilíbrio.

Filipe Martins lançou depois todas as cartas que tinha para o assalto final e o Chaves foi novamente obrigado a recuar na defesa do magro resultado, num sofrimento crescente, com os gansos a atacarem por todos os lados. Vasco Fernandes, a cruzamento de Poloni, esteve muito perto de empatar, mas a melhor oportunidade do Casa Pia surgiu já em tempo de compensação, com vasco Fernandes a cruzar com perigo e João Correia a salvar sobre a linha de golo, com Clayton por perto.

Foi o último suspiro do jogo que acabou com o Chaves a festejar mais um triunfo em casa e a conseguir subir mais uma posição na classificação, deixando o Casa Pia para trás. Depois da sensacional primeira volta, a equipa de Filipe Martins continua em quebra, somando o oitavo jogo consecutivo sem vencer fora de casa.