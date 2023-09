Derrotado nas primeiras três jornadas, o Desportivo de Chaves quer aproveitar a receção ao Moreirense para reverter o mau arranque na Liga.

«Infelizmente, já temos três jogos para trás mas, no fundo, é um recomeço porque juntámos mais gente e temos trabalhado bem. Agora, é colocar isso em campo, mostrar que ficámos indignados connosco mesmos com o que nos aconteceu [no Algarve] e dar uma imagem à semelhança do que demos com o Braga, mas com um resultado diferente», refere José Gomes, técnico flaviense, citado pela agência Lusa.

«Compete-nos demonstrar o espírito da nossa gente, a valentia, [para que] as pessoas que vêm assistir e que veem o jogo na televisão [se identifiquem] com aquilo que veem, pela postura que temos, coisa que não aconteceu no jogo anterior. É esse o caminho», reforça.

Embora privado dos lesionados Jô Batista, Hélder Morim e Pedro Pinho, José Gomes mostra-se satisfeito com o grupo à disposição: «Estou contente com o plantel e, sobretudo, muito contente com a atitude que eles demonstram diariamente no trabalho. Portanto, agora é fazer corresponder essa atitude e a qualidade do treino com aquilo que se faz em jogo que, no fundo, é o que conta.»

O Moreirense é descrito como «uma equipa muito bem organizada, que está a jogar com muita intensidade, que já teve dois jogos contra adversários difíceis e que se bateu muito bem e criou muitos problemas».

O Desportivo de Chaves recebe o Moreirense pelas 15h30 deste domingo.