A FIGURA: João Mendes, do erro para a redenção

João Mendes começou bem a partida, mas ao minuto 25, um mau passe resultou no golo contra a corrente do Gil Vicente. O médio arriscava ficar ligado, pela negativa, à história do encontro, mas não se deixou ir abaixo. Sempre com qualidade quando a bola lhe chegava aos pés, Mendes foi um dos principais impulsionadores da reviravolta flaviense e foi a figura decisiva, com dois golos marcados.

O MOMENTO: Arriba confirma a justiça, minuto 60

A entrada do Desportivo de Chaves na segunda tinha sido forte e o empate já havia sido conseguido. Ao minuto 60, João Correia viu Arriba a fugir na área e assistiu o espanhol para o 2-1, que confirmou a justiça no resultado.

OUTROS DESTAQUES

João Correia

Que exibição do lateral-direito do Desportivo de Chaves. É lateral-direito, mas impressiona a facilidade com que se incorpora no ataque dos flavienses, e sempre com qualidade. Deixou várias vezes os colegas mais perto do golo e acabou a partida com duas assistências, sempre em alta rotação. Não fossem os dois golos de João Mendes e não chocaria se fosse o homem do jogo.

Jonny Arriba e Basse

Exibições bem positivas dos dois extremos do Desportivo de Chaves. Arriba marcou um golo – o primeiro com a camisola flaviense – e só por isso merecia o destaque, mas a exibição do espanhol não se resume só a isso, ele que se envolveu sempre muito bem na dinâmica ofensiva da equipa. Abass também foi sempre uma seta apontada à baliza de Barcelos e por infelicidade não conseguiu o golo.

Fran Navarro

O Gil Vicente pode jogar melhor ou pior, mas há sempre uma certeza nos homens de Barcelos: a capacidade goleadora de Fran Navarro. O espanhol voltou a mostrar, uma vez mais, que é um finalizador clínico e na primeira oportunidade que teve atirou a contar. Ainda esteve perto do bis que podia ter mudado a história da partida, mas Paulo Vítor não deixou.

Kritciuk

Fez o primeiro golo da época, mas nem parecia. O guarda-redes somou uma exibição bastante segura e não fossem as várias intervenções do russo de 31 anos e a derrota do Gil podia ser bem mais volumosa.